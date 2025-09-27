सोनम वांगचुक को लद्दाख से जोधपुर लाया गया, हिंसा के बाद हुई थी गिरफ्तारी
क्या है खबर?
लद्दाख के पर्यावरण और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को कल यानी 26 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। रात में पुलिस उन्हें हवाई मार्ग के जरिए जोधपुर लेकर आ गई है। उन्हें जोधपुर की केंद्रीय जेल में रखा गया है। वांगचुक पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लगाया गया है, जिसके तहत लंबे समय तक बिना जमानत हिरासत में रखा जा सकता है। वांगचुक पर लद्दाख में हिंसा भड़काने के आरोप हैं।
NSA
लेह में हालात तनावपूर्ण, कर्फ्यू जारी और इंटरनेट भी बंद
वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद लेह में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। यहां लगातार चौथे दिन कर्फ्यू लगा हुआ है। प्रशासन ने स्कूल-कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए हैं। मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। कुछ लोगों पर FIR दर्ज कर 60 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेह में ITBP, पुलिस और CRPF के जवानों को भारी संख्या में तैनात किया गया है।
हिंसा
लद्दाख में क्यों भड़की हिंसा?
लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन हो रहे हैं। वांगचुक कई मांगों को लेकर 15 दिनों से आमरण अनशन पर थे। बुधवार को छात्रों और स्थानीय लोगों ने लेह में उनकी मांगें पूरी नहीं करने के विरोध में बंद बुलाया था। इसी दौरान हिंसा भड़क गई थी। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा कार्यालय और CRPF वाहन में आग लगा दी थी।