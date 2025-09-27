सोनम वांगचुक को लद्दाख से जोधपुर की जेल में भेजा गया है

सोनम वांगचुक को लद्दाख से जोधपुर लाया गया, हिंसा के बाद हुई थी गिरफ्तारी

आबिद खान 27 Sep 2025

क्या है खबर?

लद्दाख के पर्यावरण और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को कल यानी 26 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। रात में पुलिस उन्हें हवाई मार्ग के जरिए जोधपुर लेकर आ गई है। उन्हें जोधपुर की केंद्रीय जेल में रखा गया है। वांगचुक पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लगाया गया है, जिसके तहत लंबे समय तक बिना जमानत हिरासत में रखा जा सकता है। वांगचुक पर लद्दाख में हिंसा भड़काने के आरोप हैं।