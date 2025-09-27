देश के अधिकांश राज्यों से मानसून की विदाई, जानिए आज कैसा रहेगा मौसम 

देश के अधिकांश इलाकों से मानसून विदा हो चुका है। अब दिन में तेज धूप और रात के समय हल्की ठंड़क पड़ने लगी है। वहीं महाराष्ट्र और तेलंगाना में भारी बारिश का दौर चल रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने इस बार अक्टूबर में दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत में ठंड का असर दिखने का पूर्वानुमान जताया है। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में कोहरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी होने की भी संभावना जताई है।

पूर्वानुमान बारिश काे लेकर यहां जारी हुआ अलर्ट मौसम विभाग के अनुसार, बिहार के 19 जिलों में शनिवार को बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही 40 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। प्रदेश में 1 अक्टूबर तक मानसून सक्रिय रह सकता है। झारखंड में 2 अक्टूबर तक बारिश जोर देखने को मिल सकता है और मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन तेज बारिश का अलर्ट है। दूसरी तरफ तेलंगाना के हैदराबाद और महाराष्ट्र में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।

तापमान यहां बढ़ने लगा तापमान राजस्थान में मानसून तय समय से 4 दिन पहले (26 सितंबर) को विदा हो गया। इसके बावजूद 5 जिलों में बारिश होने के आसार हैं। यहां इस बार 65 फीसदी ज्यादा बारिश हुई है। उत्तर प्रदेश में शनिवार-रविवार को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसमी गतिविधियां हो सकती हैं। I हरियाणा में बारिश थम चुकी है और आने वाले दिनों में तापमान कम होगा। दूसरी तरफ पंजाब में मानसून विदा होने के बाद तापमान 37.2 डिग्री तक पहुंच गया है।

कोहरा दिल्ली में जल्द सताने लगेगा कोहरा दिल्ली में शनिवार को बादल छाए रह सकते हैं और कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है, जिससे मौसम कुछ हद तक सुहावना हो सकता है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम 35 डिग्री तक पहुंचने की उम्मीद है। IMD के मुताबिक, इस अक्टूबर के मध्य में दिल्ली NCR के कई इलाकों में ठंडी हवाएं चलने लगेंगी और महीने के अंत तक कुछ जगह घना कोहरा छाने की संभावना है।