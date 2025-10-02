मध्य प्रदेश: खंडवा में दुर्गा विसर्जन के दौरान ट्रैक्टर-ट्रॉली तालाब में गिरी, 11 की मौत

हादसा

संतुलन बिगड़ने से तालाब में गिरा ट्रैक्टर

रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रैक्टर-ट्रॉली में करीब 25 लोग सवार थे। ये सभी पंधाना थाना क्षेत्र के जमाली के पास एक तालाब में दुर्गा विसर्जन के लिए आए हुए थे। तभी पुलिया पर चढ़ने के दौरान ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ा और वो ट्रॉली समेत तालाब में जा गिरा। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने कई लोगों को बचा लिया, लेकिन करीब 14 लोग अभी भी लापता हैं। 3 गंभीर घायलों को खंडवा रेफर किया गया है।