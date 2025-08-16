यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ SIT ने दाखिल किया आरोपपत्र, पाकिस्तानी एजेंटों से बताए संबंध

पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार हुई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ हिसार पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) ने स्थानीय अदालत में 2,500 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया है। आरोपपत्र में पुलिस ने दावा किया है कि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानी एजेंट्स के हाथों में टूट किट की तरह इस्तेमाल हो रही थी। इस दौरान उन्होंने देश से जुड़ी कई संवेदनशील जानकारियां भी उनके साथ साझा की थी। इसके ठोस सबूत भी मिले हैं।

जासूसी निष्कासित पाकिस्तानी राजनयिक के संपर्क में थी ज्योति SIT ने कहा है कि ज्योति भारत में पाकिस्तान उच्चायोग के एक पूर्व अधिकारी एहसान-उर-रहीम उर्फ दानिश अली के संपर्क में थीं और उसे लगातार संवेदनशील जानकारियां भेज रही थी। शुरुआत में उसने एक आम यूट्यूबर की तरह ब्लॉग और कंटेंट बनाए थे, लेकिन नवंबर 2023 में पाकिस्तान की यात्रा के दौरान वह खुफिया अधिकारियों के संपर्क में आ गई थीं। बता दें कि दानिश को जासूसी गतिविधियों के आरोप में 13 मई को भारत ने निष्कासित कर दिया था।

आरोप ज्योति पर लगा पाकिस्तान, चीन और नेपाल की यात्रा का आरोप आरोपपत्र में ज्योति के ISIS के गुर्गों शाकिर, हसन अली और नासिर ढिल्लों से संबंधों का भी जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि वह पिछले साल 17 अप्रैल को पाकिस्तान गई थी और 15 मई को लौटी थी। उसके ठीक 25 दिन बाद, वह चीन गई और जुलाई तक वहीं रही, फिर नेपाल चली गई। उनके मोबाइल फोन की डिजिटल फोरेंसिक जांच में दानिश के साथ उनकी व्यापक बातचीत का भी पता चला है।

जानकारी संवेदनशील जानकारी तक पहंच के सबूत नहीं हिसार पुलिस ने पहले कहा था कि ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया है जिससे पता चले कि ज्योति की सैन्य या रक्षा संबंधी जानकारी तक पहुंच थी, लेकिन दावा किया कि वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के संपर्क में थीं।

परिचय कौन है ज्योति मल्होत्रा? ज्योति हरियाणा के हिसार की रहने वाली है। बताया जाता है कि बचपन में ही ज्योति का मां ने उसे शिशुगृह में छोड़ दिया था। इसके बाद पिता और दादा-दादी ने उसे पाला। वह गुरुग्राम की एक निजी कंपनी में काम करती थी, लेकिन लॉकडाउन के दौरान उसकी नौकरी चली गई। इसके बाद ज्योति ने यूट्यूब पर 'ट्रेवल विद जो' नाम से चैनल बनाया और धार्मिक और पर्यटन स्थलों के वीडियो डालने लगी।