भारत ने ट्रंप-पुतिन की अलास्का वार्ता का स्वागत किया, कहा- आगे का रास्ता कूटनीति से संभव

भारत ने शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का के एंकोरेज में हुई बैठक का स्वागत करते हुए शांति की दिशा में अत्यंत सराहनीय कदम बताया है। इसके अलावा भारत ने आगे का रास्ता केवल बातचीत और कूटनीति से ही संभव बताया है। बता दें कि ट्रंप और पुतिन के बीच बंद कमरें में करीब 3 घंटे तक चर्चा हुई थी, लेकिन यूक्रेन के खिलाफ युद्धविराम पर कोई फैसला नहीं हो सका।

संकेत ट्रंप ने दिए और टैरिफ नहीं बढ़ाने के संकेत विदेश मंत्रालय की यह प्रतिक्रिया ट्रंप द्वारा यह संकेत दिए जाने के बाद आई है कि वे भारत समेत रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर अतिरिक्त द्वितीयक टैरिफ नहीं लगाएंगे। उन्होंने पुतिन के साथ बैठक के बाद फॉक्स न्यूज से कहा था, "मैं अभी रूस और उसके व्यापारिक साझेदारों पर तत्काल अतिरिक्त टैरिफ लगाने पर विचार नहीं कर रहा हूं। हालांकि, मुझे 2-3 सप्ताह में इस पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है।"

राहत क्या ट्रंप का बयान भारत के लिए राहत की बात है? बता दें कि ट्रंप ने 1 अगस्त को भारत पर रूस से तेल खरीदने को लेकर 25 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया था। इसके बाद भारत की ओर से कोई प्रतिक्रिया न देने पर 6 अगस्त को 25 प्रतिशत और टैरिफ बढ़ाकर उसे 50 प्रतिशत करने का ऐलान किया था। नया टैरिफ 27 अगस्‍त लागू होने वाला है। हालांकि, पुतिन से मुलाकात के बाद ट्रंप का ये बयान भारत के लिए टैरिफ से राहत के तौर पर देखा जा रहा है।