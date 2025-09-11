छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में बड़ी मुठभेड़, 10 नक्सलियों के मारे जाने की खबर

समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए रायपुर रेंज के IG अमरेश मिश्रा ने कहा कि गरियाबंद में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है और रुक-रुक कर गोलीबारी हो रही है। उन्होंने कहा, "विशेष कार्य बल (STF), CRPF की कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन और अन्य राज्य पुलिस इकाइयों के जवान इस अभियान में शामिल हैं। रुक-रुक कर गोलीबारी अभी भी जारी है।" SP निखिल राखेचा ने भी मुठभेड़ की पुष्टि की है।

मुठभेड़

मई में मारे गए थे 30 नक्सली

सुरक्षाबलों ने मई में नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ में 30 नक्सलियों को मार गिराया था। इनमें 1 करोड़ रुपये का इनामी नक्सली शीर्ष कमांडर नम्बाला केशव राव उर्फ ​​बसव राज भी शामिल था। वहीं, 24 जनवरी को गरियाबंद में ही सुरक्षाबलों ने 16 नक्सलियों को ढेर किया था। ये ऑपरेशन करीब 80 घंटे तक चला था। मारे गए नक्सलियों पर संयुक्त रूप से 3 करोड़ रुपये का इनाम घोषित था। 27 जुलाई को बीजापुर में 4 नक्सली मारे गए थे।