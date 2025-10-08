आंध्र प्रदेश के गोदावरी में पटाखा कारखाने में धमाका, 8 की मौत और 7 घायल
क्या है खबर?
आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली जिले में एक पटाखा कारखाने में आग लगने की खबर है। इस दौरान कारखाने में भीषण विस्फोट हुए, जिनकी चपेट में आने से 6 लोगों की मौत हो गई है और कम से कम 8 घायल हैं। इनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिससे हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका है। घटना की जानकारी मिलते ही अग्निशमन दल और बचाव दल की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं।
धमाका
मृतकों में 2 महिलाएं भी शामिल
अनाकापल्ली के पुलिस अधीक्षक तुहिन सिन्हा ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि यह धमाका दोपहर करीब 12.45 बजे कोटावुराटला गांव में हुआ और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के वक्त कारखाने में 30 से अधिक मजदूर थे। आंध्रप्रदेश की गृह मंत्री वी अनिता ने भी घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि धमाके में 2 महिलाओं समेत 8 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य लोग घायल हो गए है।
मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने जताया घटना पर दुख
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर दुख जताया और मंत्री और अधिकारियों को घायलों के लिए उचित चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने घटना की जांच का आदेश देते हुए अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि घायलों को सर्वोत्तम संभव चिकित्सा सुविधा मिले। वहीं, YSRCP प्रमुख वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने भी दुख जताया और सरकार से पीड़ितों की मदद करने का आग्रह किया।