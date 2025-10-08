आंध्र प्रदेश में एक पटाखा कारखाने में धमाका हो गया है (प्रतीकात्मक तस्वीर)

आंध्र प्रदेश के गोदावरी में पटाखा कारखाने में धमाका, 8 की मौत और 7 घायल

02:26 pm Oct 08, 2025

क्या है खबर?

आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली जिले में एक पटाखा कारखाने में आग लगने की खबर है। इस दौरान कारखाने में भीषण विस्फोट हुए, जिनकी चपेट में आने से 6 लोगों की मौत हो गई है और कम से कम 8 घायल हैं। इनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिससे हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका है। घटना की जानकारी मिलते ही अग्निशमन दल और बचाव दल की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं।