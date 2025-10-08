छत्तीसगढ़ के सक्ती में बिजली संयंत्र में लिफ्ट गिरने से 4 मजदूरों की मौत (प्रतीकात्मक तस्वीर)

छत्तीसगढ़ के सक्ती में बिजली संयंत्र में ऊंचाई से गिरी लिफ्ट, 4 मजदूरों की मौत

लेखन गजेंद्र 01:46 pm Oct 08, 202501:46 pm

क्या है खबर?

छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में एक बिजली संयंत्र के अंदर हादसा हो गया। यहां ऊंचाई से लिफ्ट गिरने से 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 6 घायल हुए हैं। हादसा उच्चपिंडा गांव के दभरा इलाके में स्थित आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड के संयंत्र में हुआ था। लिफ्ट 40 मीटर की ऊंचाई से गिरी थी, जिससे मजदूर बुरी तरह घायल हो गए थे। घायलों को पड़ोसी रायगढ़ के जिंदल फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, जहां 4 ने दम तोड़ दिया।