छत्तीसगढ़ के सक्ती में बिजली संयंत्र में लिफ्ट गिरने से 4 मजदूरों की मौत (प्रतीकात्मक तस्वीर)

छत्तीसगढ़ के सक्ती में बिजली संयंत्र में ऊंचाई से गिरी लिफ्ट, 4 मजदूरों की मौत

लेखन गजेंद्र
Oct 08, 2025
01:46 pm
छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में एक बिजली संयंत्र के अंदर हादसा हो गया। यहां ऊंचाई से लिफ्ट गिरने से 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 6 घायल हुए हैं। हादसा उच्चपिंडा गांव के दभरा इलाके में स्थित आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड के संयंत्र में हुआ था। लिफ्ट 40 मीटर की ऊंचाई से गिरी थी, जिससे मजदूर बुरी तरह घायल हो गए थे। घायलों को पड़ोसी रायगढ़ के जिंदल फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, जहां 4 ने दम तोड़ दिया।

लिफ्ट के अंदर थे 10 मजदूर

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, घटना के समय लिफ्ट के अंदर 10 कर्मचारी थे, जो पावर प्लांट के बॉयलर की मरम्मत के लिए जा रहे थे। लिफ्ट 75 मीटर ऊपर जानी थी, लेकिन 40 मीटर की ऊंचाई पहुंचने पर अचानक लिफ्ट टूट गई और सभी एक साथ नीचे आ गिरे। घटना के बाद संयंत्र के मजदूर काफी आक्रोशित हैं। उन्होंने मृतक मजदूरों के परिजनों को मुआवजा और घायलों को इलाज का पूरा पैसा देने की मांग की है।

सितंबर में हुआ था लिफ्ट का रखरखाव कार्य

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, लिफ्ट की क्षमता करीब 2,000 किलोग्राम है, लेकिन हादसे के समय लिफ्ट पर 10 मजदूरों का वजन था, जो तय वजन से काफी कम है। बताया जा रहा है कि लिफ्ट का रखरखाव कार्य हाल ही में 29 सितंबर को किया गया था, लेकिन फिर भी हादसे ने सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लिफ्ट दुर्घटना के कारण का पता लगाने के लिए जांच जारी है।