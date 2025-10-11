उत्तर भारत में तेजी से गिरने लगा पारा, सर्दी को लेकर आया अपडेट
क्या है खबर?
देशभर में मौसम का मिजाज बदल गया है। बारिश पर ब्रेक लगने के साथ ही उत्तर और मध्य भारत के अधिकांश राज्यों में सुबह-शाम के वक्त हल्की ठंड का अहसास हो रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, इस बार दिवाली से पहले सर्दी दस्तक दे सकती है, हांलाकि कुछ जगह बारिश का दौर जारी रहेगा। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने दक्षिण राज्यों में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की चेतावनी देते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी है।
अलर्ट
यहां हो सकती भारी बारिश
मौसम विभाग ने शनिवार को आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश, केरल और माहे में भी जोरदार बारिश होने के संकेत मिले हैं। यहां गरज के साथ बिजली गिरने और 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है। ओडिशा और कोलकाता में झमाझम बारिश हो सकती है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में बूंदाबांदी होने के आसार बने हुए हैं।
सर्दी
इस कारण जल्दी आ रही सर्दी
उत्तर भारत की ठंड का सबसे बड़ा कारण इस बार पहाड़ों पर जल्दी शुरू हुई बर्फबारी है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अक्टूबर की शुरुआत में ही बर्फ गिरने लगी है। इससे ठंडी हवाएं मैदानों की ओर बढ़ गईं, जिसकी वजह से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में तापमान गिर रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और ठंडी हवाओं के कारण रात के तापमान लगातार कम हो रहा है।
मानसून
यहां से विदा हो रहा मानसून
उत्तर प्रदेश में अगले 48 घंटे में मानसून पूरी तरह से विदा हो जाएगा। इससे 11-16 अक्टूबर तक अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। अगले एक सप्ताह में अधिकतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी संभव है। दिल्ली में मानसून की विदाई के बाद शुक्रवार को सीजन का सबसे कम न्यूनतम तापमान 18.8 डिग्री दर्ज किया गया, जो सर्दी आने का संकेत दे रहा है। महाराष्ट्र में शुक्रवार को मानसून की वापसी की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है।
बारिश
बिहार में कैसा रहेगा मौसम?
बिहार में मानसून अब धीरे-धीरे विदा ले रहा है और अगले कुछ दिनों में इसके पूरी तरह लौटने की संभावना जताई जा रही है। राज्य में शनिवार को मौसम शुष्क रहेगा और न्यूनतम तापमान 20-22 डिग्री के बीच रहने की उम्मीद है। राजस्थान में पिछले 24 घंटों में कई जिलों में बारिश का दौर थम गया है, लेकिन अलवर, टोंक, कोटा और झालावाड़ में हल्की बारिश दर्ज की गई। अगले 3-4 जिलों में बौछारें पड़ने की संभावना है।