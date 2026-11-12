प्रियंका गांधी के बेटे की बेंगलुरु में प्रदर्शनी, दिल्ली में तस्वीरें हटाए जाने पर हुआ था विवाद

इस प्रदर्शनी में नई दिल्ली में हुए पिछले इवेंट से हटाई गई 74 तस्वीरों में से कुछ खास तस्वीरें भी शामिल होंगी, जिनमें खासकर विरोध प्रदर्शन के दृश्य कैद किए गए हैं।

भले ही बेंगलुरु इंटरनेशनल सेंटर (BIC) में जगह सीमित है, फिर भी रेहान अपनी फोटोग्राफी की कई अलग-अलग शैलियों को दर्शकों के सामने पेश करने की योजना बना रहे हैं।