प्रियंका गांधी के बेटे की बेंगलुरु में प्रदर्शनी, दिल्ली में तस्वीरें हटाए जाने पर हुआ था विवाद
लेखन आबिद खान
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा 11 दिसंबर को बेंगलुरु इंटरनेशनल सेंटर (BIC) में अपनी फोटोग्राफी प्रदर्शनी 'नो आइडिया इज फाइनल' लॉन्च करने वाले हैं।
इस प्रदर्शनी में कई ऐसी तस्वीरें भी शामिल होंगी, जिन्हें पहले दिल्ली में हुई एक प्रदर्शनी से राजनीतिक कारणों से हटा दिया गया था।
हटाई गई तस्वीरों में दिखेंगे विरोध प्रदर्शन के दृश्य
इस प्रदर्शनी में नई दिल्ली में हुए पिछले इवेंट से हटाई गई 74 तस्वीरों में से कुछ खास तस्वीरें भी शामिल होंगी, जिनमें खासकर विरोध प्रदर्शन के दृश्य कैद किए गए हैं।
भले ही बेंगलुरु इंटरनेशनल सेंटर (BIC) में जगह सीमित है, फिर भी रेहान अपनी फोटोग्राफी की कई अलग-अलग शैलियों को दर्शकों के सामने पेश करने की योजना बना रहे हैं।