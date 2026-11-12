JEE मेन 2027: लाखों ने भरा फॉर्म, लेकिन फीस नहीं, 22 नवंबर आखिरी मौका

अगर आपने पहले से कोई आवेदन शुरू कर दिया है, तब भी आप एक नया आवेदन जमा कर सकते हैं। लेकिन याद रहे: सिर्फ वही आवेदन मान्य होगा जिसके लिए परीक्षा शुल्क सफलतापूर्वक जमा हो चुका है और कन्फर्मेशन पेज बन गया है। अगर आप कोई नया फॉर्म अधूरा भरते हैं, तो आपका पहले वाला आवेदन ही मान्य रहेगा।

परीक्षाएं 20 जनवरी से 28 जनवरी, 2027 तक चलेंगी। अगर आप आखिरी तारीख चूक गए हैं, तो 26 नवंबर, 2026 तक देर से फीस जमा करने का विकल्प खुला है।