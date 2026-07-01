राम मंदिर दान विवाद: गिरफ्तार आरोपी ने किए कई खुलासे, अनिल मिश्रा को लेकर ये कहा

पूछताछ

मंदिर में भर्ती के लिए मिश्रा पर कमीशन लेने का शक

पूछताछ के दौरान, अविनाश ने अनिल के बारे में दावा किया कि उन्होंने दान की गिनती प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। NDTV के मुताबिक, जांच में पता चला कि राम मंदिर के अधिकांश कर्मचारियों की भर्ती अनिल की सिफारिश पर हुई थी। मंदिर में कम से कम 125 कर्मचारियों को अनिल की सिफारिश पर नौकरी मिली, जिनमें उनके कुछ रिश्तेदार भी शामिल हैं। SIT अनिल द्वारा नौकरियों के लिए कमीशन लेने के आरोपों की भी जांच कर रही है।