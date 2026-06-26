CCTV कैमरे को ढंका, बाथरूम में छिपाए पैसे; राम मंदिर के दान में ऐसे लगी सेंध
क्या है खबर?
अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े चंदा चोरी विवाद में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से ज्यादातर दान की राशि की गिनती के काम से जुड़े थे। वहीं, राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा ने ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया है। अब राम मंदिर में दान की राशि में गड़बड़ी का तरीका सामने आया है। गुप्त कैमरों से पता चला है कि कैसे आरोपी राशि का गबन करते थे।
कैमरे
जानबूझकर कैमरे के सामने खड़ा होता था एक कर्मचारी
ट्रस्ट के अधिकारियों को दान की राशि में गड़बड़ी का शक हुआ। इसके बाद उन्होंने दान गणना केंद्र में गुप्त कैमरे लगवाए। इन कैमरों ने आरोपियों की हरकतों का खुलासा कर दिया। NDTV के मुताबिक, गुप्त कैमरों से पता चला कि गणना में शामिल एक कर्मचारी जानबूझकर CCTV कैमरे के सामने खड़ा हो जाता था। इसके बाद उसका साथी दान के बंडलों से पैसे चुराकर अपने कपड़ों में छिपा लेता था।
बंडल
बंडल में नोट बढ़ा देते थे कर्मचारी
आरोपियों ने चोरी का एक और तरीका निकाल रखा था। गिनती करने वाले कर्मचारी हर बंडल में ज्यादा नोट डाल देते थे। यानी एक बंडल में 100 की जगह 105 नोट रख देते थे और एक वाउचर तैयार कर देते थे। बाद में इन बंडलों को बैंक ले जाते समय ज्यादा डाले गए नोट निकाल लेते थे। इस तरह कुल राशि वाउचर में दर्ज राशि के बराबर होती थी और कर्मचारी हेरफेर कर लेते थे।
बाथरूम
बाथरूम में छिपाते थे नकदी
ये भी आरोप है कि चुराई गई नकदी को पहले मंदिर परिसर के बाथरूमों में छिपाया जाता था। फिर मौका पाकर आरोपी इन्हें बाहर ले जाते और एक अलग जगह पर सभी बांट लेते थे। सूत्रों के अनुसार, यह गिरोह 2024 में मंदिर खुलने के बाद से ही सक्रिय था। SIT की अंतरिम रिपोर्ट के हवाले से सूत्रों ने दावा किया कि 27 अप्रैल से 5 जून के बीच CCTV में चोरी की 70 घटनाएं कैद हुई हैं।
राशि
मंदिर से करीब 7 करोड़ रुपये गायब होने का शक
रिपोर्ट के मुताबिक, मंदिर से 7 से 7.5 करोड़ रुपये गायब होने की आशंका है, लेकिन आधिकारिक आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है। अब तक करीब 70 लाख रुपये नकद बरामद किए जा चुके हैं। अधिकारियों का मानना है कि बरामद की गई अंतिम राशि इससे ज्यादा हो सकती है। वहीं, आरोपियों से पूछताछ के दौरान कई बैंक अधिकारियों के नाम भी सामने आए हैं। इसके अलावा कुछ सरकारी कर्मचारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है।
SIT
SIT ने कई कमियों का किया जिक्र
SIT ने बीते 3 सालों में मंदिर ट्रस्ट की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा के दौरान दान की गई सोने-चांदी की वस्तुओं और उनके रिकॉर्ड के बीच विसंगतियां पाई हैं। SIT ने अपर्याप्त CCTV कवरेज और मतगणना अभिलेखों के रखरखाव और चढ़ावे के वर्गीकरण से संबंधित समस्याओं को भी उजागर किया है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि समस्याओं को रोकने के लिए उपाय नहीं किए गए, गणना प्रक्रिया अनियंत्रित रही और सुरक्षा प्रोटोकॉल केवल कागजों पर ही थे।