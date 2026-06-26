CCTV कैमरे को ढंका, बाथरूम में छिपाए पैसे; राम मंदिर के दान में ऐसे लगी सेंध

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SIT ने कई कमियों का किया जिक्र

SIT ने बीते 3 सालों में मंदिर ट्रस्ट की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा के दौरान दान की गई सोने-चांदी की वस्तुओं और उनके रिकॉर्ड के बीच विसंगतियां पाई हैं। SIT ने अपर्याप्त CCTV कवरेज और मतगणना अभिलेखों के रखरखाव और चढ़ावे के वर्गीकरण से संबंधित समस्याओं को भी उजागर किया है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि समस्याओं को रोकने के लिए उपाय नहीं किए गए, गणना प्रक्रिया अनियंत्रित रही और सुरक्षा प्रोटोकॉल केवल कागजों पर ही थे।