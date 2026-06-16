राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के सहयोगी टिन्नू के घर से सोना बरामद

राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के सहयोगी टिन्नू के घर से सोना बरामद- रिपोर्ट

लेखन गजेंद्र 06:16 pm Jun 16, 202606:16 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश में आयोध्या का राम मंदिर चंदे की चोरी की वजह से चर्चा में है। खबर आ रही है कि श्रीराम जन्मभूमि तीरथ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय के सहयोगी और ट्रस्ट कर्मचारी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से भारी मात्रा में सोना बरामद हुआ है, जिसे जांच टीम ने जब्त कर लिया है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, जांच टीम शनिवार को टिन्नू के घर तलाशी लेने पहुंची थी। हालांकि, कोई बोलने को तैयार नहीं है।