राम मंदिर दान विवाद: SIT ने चंपत राय को लेकर क्या-क्या खुलासे किए?

खुलासे

राय ने जिम्मेदारियों को लेकर बरती लापरवाही

SIT ने रिपोर्ट में कहा कि 27 अप्रैल से 5 जून के बीच कर्मचारी करीब 70 बार राशि चुराते हुए कैमरे में कैद हुए। SIT का कहना है कि ज्यादातर आरोपियों को राय और मिश्रा ने बिना किसी बैकग्राउंड चेक के ही नौकरी पर रखा था। इंडिया टीवी के मुताबिक, सूत्रों के अनुसार, SIT ने कहा कि राय मंदिर में निगरानी और दान की गिनती से जुड़े काम खुद नहीं संभालते थे, बल्कि अन्य लोगों को सौंप दिया था।