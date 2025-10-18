राजनाथ सिंह ने कहा- पाकिस्तान की पूरी जमीन ब्रह्मोस मिसाइल की पहुंच में
क्या है खबर?
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' तो केवल एक ट्रेलर था। लखनऊ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा, "ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया है कि जीत अब हमारे लिए कोई मामूली बात नहीं है। जीत हमारी आदत बन गई है।" उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि उसकी जमीन का हर इंच ब्रह्मोस मिसाइल की पहुंच में है।
बयान
रक्षा मंत्री ने कहा- अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो...
रक्षा मंत्री ने पड़ोसी देश को चेतावनी देते हुए कहा, "पाकिस्तान की जमीन का एक-एक इंच हिस्सा ब्रह्मोस की पहुंच में है। 'ऑपरेशन सिंदूर' में जो हुआ, वह तो बस एक ट्रेलर था, लेकिन उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है, तो समय आने पर वह भी...। अब मुझे आपको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप सब समझदार हैं।"
मिसाइल
रक्षा मंत्री बोले- ब्रह्मोस गति, सटीकता और ताकत का संगम
रक्षा मंत्री ने ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर कहा, "ऑपरेशन के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल के व्यावहारिक प्रदर्शन ने यह साबित कर दिया है कि हमारे दुश्मनों को बख्शा नहीं जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल सिर्फ एक हथियार प्रणाली नहीं है, बल्कि यह भारत की बढ़ती स्वदेशी क्षमताओं का प्रतीक है। ब्रह्मोस गति, सटीकता और शक्ति का एक अनूठा संगम है, जो इसे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों में से एक बनाता है। आज, यह भारतीय थलसेना, नौसेना और वायुसेना की रीढ़ बन गया है।"