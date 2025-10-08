राजस्थान के सीकर में मालगाड़ी पटरी से उतरी

राजस्थान में दूसरे दिन भी रेल हादसा, सीकर में मालगाड़ी के 38 डिब्बे पटरी से उतरे

लेखन गजेंद्र 11:31 am Oct 08, 202511:31 am

क्या है खबर?

राजस्थान के बीकानेर में मंगलवार को एक मालगाड़ी के पटरी से उतरने के बाद उसी दिन देर रात को सीकर में दूसरा हादसा हो गया। जिले के रींगस-श्रीमाधोपुर रेल कॉरिडोर पर न्यू रेलवे स्टेशन के पास एक चावल से लदी मालगाड़ी के करीब 38 डिब्बे पटरी से उतर गए और एक-दूसरे के ऊपर चढ़ गए। घटना के समय मालगाड़ी फुलेरा से रेवाड़ी जा रही थी। हालांकि, हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। घटना की जांच चल रही है।