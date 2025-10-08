LOADING...
होम / खबरें / देश की खबरें / राजस्थान में दूसरे दिन भी रेल हादसा, सीकर में मालगाड़ी के 38 डिब्बे पटरी से उतरे
राजस्थान में दूसरे दिन भी रेल हादसा, सीकर में मालगाड़ी के 38 डिब्बे पटरी से उतरे
राजस्थान के सीकर में मालगाड़ी पटरी से उतरी

राजस्थान में दूसरे दिन भी रेल हादसा, सीकर में मालगाड़ी के 38 डिब्बे पटरी से उतरे

लेखन गजेंद्र
Oct 08, 2025
11:31 am
क्या है खबर?

राजस्थान के बीकानेर में मंगलवार को एक मालगाड़ी के पटरी से उतरने के बाद उसी दिन देर रात को सीकर में दूसरा हादसा हो गया। जिले के रींगस-श्रीमाधोपुर रेल कॉरिडोर पर न्यू रेलवे स्टेशन के पास एक चावल से लदी मालगाड़ी के करीब 38 डिब्बे पटरी से उतर गए और एक-दूसरे के ऊपर चढ़ गए। घटना के समय मालगाड़ी फुलेरा से रेवाड़ी जा रही थी। हालांकि, हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। घटना की जांच चल रही है।

हादसा

दिल्ली-मुंबई डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पूरी तरह बाधित

हादसे के कारणों का पता नहीं चला, लेकिन संभावना है कि रेलवे ट्रैक पर एक बैल को बचाने के चक्कर में मालगाड़ी पटरी से उतर गई। घटना के समय रफ्तार तेज थी, जिससे डिब्बे एक-दूसरे के ऊपर चढ़ गए और पटरियां टूट गईं। डिब्बों की आवाज से आसपास के गांव के लोग सहम गए। घटना की वजह से दिल्ली-मुंबई डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पूरी तरह बाधित है। कुछ ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित है। ट्रैक ठीक होने में 10-12 घंटे लगेंगे।

ट्विटर पोस्ट

ट्रैक बहाली का काम जारी है

हादसा

कल बीकानेर-जैसलमेर रूट पर उतरी थी मालगाड़ी

मंगलवार सुबह बीकानेर के कोलायत में जैसलमेर जा रही मालगाड़ी के 37 डिब्बे अचानक पटरी से उतर गए थे। घटना चानी गांव के पास हुई थी। रफ्तार तेज होने के कारण 6 डिब्बे पटरी से 10-20 फीट दूर जाकर गिरे। हालांकि, हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई थी। हादसे के कारण बिजली को पोल भी टूट गए हैं। घटना के कारण बीकानेर और जैसलमेर रेल मार्ग प्रभावित हुआ था।