राजस्थान के बीकानेर में मालगाड़ी पटरी से उतरी

बीकानेर: कोलायत में पटरी से उतरे मालगाड़ी के 37 डिब्बे, 10 फीट दूर गिरे; ट्रेनें रद्द

लेखन गजेंद्र 12:56 pm Oct 07, 202512:56 pm

क्या है खबर?

राजस्थान के बीकानेर में मंगलवार सुबह बड़ा रेल हादसा हो गया। यहां कोलायत में जैसलमेर जा रही मालगाड़ी के 37 डिब्बे अचानक पटरी से उतर गए। घटना चानी गांव के पास हुई थी। रफ्तार तेज होने के कारण 6 डिब्बे पटरी से 10-20 फीट दूर जाकर गिरे। हालांकि, हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। हादसे के कारण बिजली को पोल भी टूट गए हैं। घटना के कारण बीकानेर और जैसलमेर रेल मार्ग प्रभावित हुआ है।