राजस्थान के बीकानेर में मालगाड़ी पटरी से उतरी

बीकानेर: कोलायत में पटरी से उतरे मालगाड़ी के 37 डिब्बे, 10 फीट दूर गिरे; ट्रेनें रद्द

लेखन गजेंद्र
Oct 07, 2025
12:56 pm
राजस्थान के बीकानेर में मंगलवार सुबह बड़ा रेल हादसा हो गया। यहां कोलायत में जैसलमेर जा रही मालगाड़ी के 37 डिब्बे अचानक पटरी से उतर गए। घटना चानी गांव के पास हुई थी। रफ्तार तेज होने के कारण 6 डिब्बे पटरी से 10-20 फीट दूर जाकर गिरे। हालांकि, हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। हादसे के कारण बिजली को पोल भी टूट गए हैं। घटना के कारण बीकानेर और जैसलमेर रेल मार्ग प्रभावित हुआ है।

घटना के कारण रेल की पटरी 100 फीट तक क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे अन्य ट्रेनों का आवागमन प्रभावित हुआ है। रेलवे विभाग ने जानकारी दी कि बीकानेर के लालगढ-फलोदी खंड में हादसे के कारण लालगढ़-जैसलमेर (14704) रेलसेवा आज रद्द कर दी गई है। जैसलमेर-जयपुर रेलसेवा (12467) बुधवार 8 अक्टूबर को बीकानेर से चलेगी। रेलवे ने यात्रियों से बीकानेर-जैसलमेर मार्ग पर ट्रेन की स्थिति प्राप्त करने का सूझाव दिया है।

