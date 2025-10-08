प्रधानमंत्री करेंगे नवी मुंबई एयरपोर्ट का उद्घाटन; ये पहला 'पूर्ण डिजिटल हवाई अड्डा' जानें खासियत 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर हैं। वे नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (NMIA) और मेट्रो लाइन-3 का उद्घाटन करेंगे। इसी के साथ मुंबई लंदन, न्यूयॉर्क जैसे उन शहरों की सूची में शामिल हो जाएगा, जहां जहां एक से ज्यादा हवाई अड्डे हैं। इस अत्याधुनिक हवाई अड्डे से दिसंबर तक विमान उड़ान भरना शुरू कर सकते हैं। आइए इस हवाई अड्डे की खासियत जानते हैं।

हवाई अड्डा 19,650 करोड़ रुपये की लागत से बना है हवाई अड्डा NMIA को 19,650 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। प्रधानमंत्री आज इसके पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। इसमें एक टर्मिनल और एक रनवे बनाया गया है, जो सालाना 2 करोड़ यात्रियों को संभाल सकता है। ये भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना है, जिसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत विकसित किया गया है। हवाई अड्डे का नाम किसान नेता डीबी पाटील के नाम पर रखा गया है।

कमल कमल के फूल जैसी है डिजाइन इस हवाई अड्डे के टर्मिनल को भारत के राष्ट्रीय फूल कमल की तरह डिजाइन किया गया है। 1,160 हेक्टेयर क्षेत्र में में बन रहे इस हवाई अड्डे पर कुल 4 टर्मिनल बनाए जाने हैं, जो सालाना 9 करोड़ यात्रियों को सेवाएं देंगे और 32.5 लाख मीट्रिक टन कार्गो ले जा सकेंगे। 2032 तक इसका घरेलू कार्गो टर्मिनल 3.60 लाख वर्ग फुट और अंतरराष्ट्रीय कार्गो टर्मिनल 2.55 लाख वर्ग फुट में फैला होगा।

ऊर्जा आधुनिक तकनीकों के साथ पर्यावरण का भी ख्याल NMIA एक हरित हवाई अड्डा है, जहां 37 मेगावाट हरित ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। यहां चलने वाले सभी वाहन या तो इलेक्ट्रिक होंगे या वैकल्पिक ईंधन और टिकाऊ विमानन ईंधन से चलेंगे, जिसका बड़े पैमाने पर विकास किया जा रहा है। यहां रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) स्टोरेज और पेसिव कूलिंग जैसी प्रणालियां भी होंगी। इस हवाई अड्डे को मशहूर कंपनी जाहा हदीद आर्किटेक्ट्स ने डिजाइन किया है।

खासियत ये देश का पहला पूर्णत: डिजिटल हवाई अड्डा NMIA भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा होगा। यानी इसमें वाहन पार्किंग स्लॉट की पूर्व-बुकिंग, ऑनलाइन सामान छोड़ने और आव्रजन सेवाएं शामिल होंगी। इसकी सबसे बड़ी खासियत ऑटेमेटेड पीपुल मूवर (APM) पारगमन प्रणाली है, जो सुचारू अंतर-टर्मिनल स्थानांतरण के लिए सभी 4 यात्री टर्मिनलों को जोड़ेगी। इसमें यात्रियों के लिए कई नई और स्मार्ट सुविधाएं जैसे डिजियात्रा प्रणाली, सेल्फ बैगेज ड्रॉप मशीनें, ऑटोमेटिक लगेज सिस्टम और एयरपोर्ट के अंदर मिनी मेट्रो जैसी सुविधाएं होंगी।