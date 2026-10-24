राजस्थान के चुरू में सड़क हादसा, 6 की मौत

राजस्थान के चूरू में भीषण सड़क हादसा: 6 लोगों की मौत, 9 माह की बच्ची घायल

लेखन आबिद खान 12:27 pm Oct 24, 202612:27 pm

क्या है खबर?

राजस्थान के चूरू जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां सादुलपुर क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गई। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों समेत 6 की मौत हो गई है, जबकि 9 महीने की बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई हैं। बताया जा रहा है कि सभी लोग कार में सवार होकर गुरुग्राम जा रहे थे। इसी दौरान उनकी कार की ट्राले से टक्कर हो गई।