ईशान किशन की चोट के बाद भारतीय टीम में शामिल हुए विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार कुशाग्र

कुशाग्र ने अब तक 33 टी-20 मैच खेले हैं। इसकी 31 पारियों में 27.76 की औसत से 694 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 145.18 की रही है।

उनके बल्ले से 5 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 86 रन रहा है।

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में इस खिलाड़ी को 5 मैच खेलने का मौका मिला है। इस दौरान उन्होंने 4 पारियों में 5.25 की औसत से सिर्फ 21 रन बनाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 18 रन है।