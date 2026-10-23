नेहा बोरा को हाई कोर्ट से झटका, पीस बॉन्ड को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट के जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा, "मैं इस स्तर पर इस रिट याचिका को खारिज कर रहा हूं।"

हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने कार्यवाही के दौरान नेहा को सभी सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में SEM को निर्देश दिए हैं।

कोर्ट ने मजिस्ट्रेट को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 135 के दायरे और निहितार्थों पर विचार करने का भी निर्देश दिया है।