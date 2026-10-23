वेस्ट बैंक के हेब्रोन में 2 इजरायली सैनिकों की हत्या, नेतन्याहू नष्ट करेंगे पूरा इलाका

लेखन गजेंद्र 08:27 pm Oct 23, 202608:27 pm

क्या है खबर?

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक के हेब्रोन इलाके में 2 इजरायली सैनिकों की हत्या के बाद पूरे इलाके में बड़ा अभियान शुरू करने की कसम खाई है। उन्होंने शुक्रवार को रक्षा मंत्री इजरायल कैट्ज के साथ वेस्ट बैंक शहर के दौरे के दौरान कहा कि इजरायल हेब्रोन इलाके को नष्ट कर देगा और बड़ा अभियान चलाएगा। उन्होंने कहा कि जहां से आतंकवादी निकले थे, वहां से हथियार भी हटा दिए जाएंगे और बुनियादी ढांचे नष्ट करेंगे।