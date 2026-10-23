जॉर्डन में चर्च में भीषण गोलीबारी, 7 की मौत और 30 से ज्यादा घायल

अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले खालिद बुरकान ने सरकारी टेलीविजन चैनल अल-ममलका को बताया कि अंतिम संस्कार में दर्जनों लोग शामिल थे और कम से कम 2 लोगों ने कई मिनट तक गोलियां चलाईं।

बुरकान ने कहा कि एक हमलावर के पास राइफल थी और दूसरे के पास पिस्तौल थी।

घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें 3 लोगों को फुटपाथ से गोली चलाते और पेड़ों और दीवार के पीछे छिपते हुए देखा जा सकता है।