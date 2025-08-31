लखनऊ के बेहटा गांव में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 4 लोगों की मौत

हादसा

पटाखा फैक्ट्री में कैसे हुआ हादसा?

पुलिस ने बताया कि पटाखा व्यवसायी आलम अपने घर में ही बारूद और पटाखे बनाने का काम कर रहे थे। इस दौरान अचानक बारूद में विस्फोट होने से पूरा मकान मलबे में तब्दील हो गया। हादसे में आलम, उनकी पत्नी और दो बेटों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और शवों को मोर्चरी में रखवा दिया। धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, जिससे अफरा-तफरी मच गई।