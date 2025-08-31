लखनऊ के बेहटा गांव में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 4 लोगों की मौत
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में थाना कुर्सी क्षेत्र के बेहटा गांव में रविवार को एक पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और मृतकों के शवों को मुर्दाघर में रखवा दिया। मृतकों के परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अब धमाके के कारणों की जांच में जुटी है।
हादसा
पटाखा फैक्ट्री में कैसे हुआ हादसा?
पुलिस ने बताया कि पटाखा व्यवसायी आलम अपने घर में ही बारूद और पटाखे बनाने का काम कर रहे थे। इस दौरान अचानक बारूद में विस्फोट होने से पूरा मकान मलबे में तब्दील हो गया। हादसे में आलम, उनकी पत्नी और दो बेटों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और शवों को मोर्चरी में रखवा दिया। धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, जिससे अफरा-तफरी मच गई।
जांच
अवैध रूप से संचालित की जा रही थी फैक्ट्री
पुलिस ने बताया कि यह फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित हो रही थी। आलम अवैध रूप से पटाखे बनाकर बेचने का काम करते थे। जांच में सामने आया है कि घर में भारी मात्रा में बारूद रखा गया था, जिसके कारण यह हादसा हुआ। धमाके के बाद मलबा हटाने का काम तेजी से चल रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की टीम भी बुलाई गई है। घायलों में से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है।