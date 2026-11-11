राहुल गांधी अगले हफ्ते जाएंगे अमेरिका, कोलंबिया और शिकागो विश्वविद्यालयों में छात्रों से करेंगे बात

पित्रोदा ने कहा, "कोलंबिया विश्वविद्यालय में छात्र आंदोलन के वैश्विक उदय, इसके मायने, भारत में इसकी दृष्टि, लोकतंत्र पर प्रभाव, शिक्षा, रोजगार, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर अनौपचारिक चर्चा होगी। दूसरा कार्यक्रम 18 नवंबर को शिकागो विश्वविद्यालय में होगा। वहां राहुल बहुत ही प्रतिष्ठित प्रोफेसर डॉक्टर रॉबर्ट पेप के साथ चर्चा करेंगे। मध्य-पूर्व, ईरान युद्ध और ऐसे विषयों पर उनका एक अनूठा दृष्टिकोण है। इसलिए दूसरी बातचीत भू-राजनीति और वैश्विक मामलों पर अधिक केंद्रित होगी।"