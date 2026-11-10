ट्रंप ने ईरान युद्ध खत्म होने का संकेत दिया

ट्रंप ने ईरान युद्ध खत्म होने का संकेत दिया, बोले- उनको परमाणु हथियार नहीं दे सकते

लेखन गजेंद्र 10:40 am Nov 10, 202610:40 am

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि ईरान के साथ चल रहा तनाव जल्द ही समाप्त हो सकता है। उन्होंने यह भी दोहराया कि ईरान को परमाणु हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। C-SPAN से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि लड़ाई खत्म होने की समयसीमा जमीनी हालात और कूटनीतिक कोशिशों की प्रगति पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना कम समय में अपना सैन्य मकसद हासिल कर सकता है।