बिहार: मुजफ्फरपुर में घर में आग लगने से 2 बच्चों समेत 5 लोग जिंदा जले
क्या है खबर?
बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक मकान में आग लगने से एक ही परिवार के 10 लोग झुलस गए। इनमें से 5 की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग बुरी तरह घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों में पति, पत्नी और 2 बच्चे शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला।
घटना
नींद में होने की वजह से नहीं मिला भागने का मौका
ये हादसा मोतीपुर नगर परिषद क्षेत्र के एक 3 मंजिला घर में हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि घटना देर रात हुई, इसलिए परिवार के सभी सदस्य सो रहे थे। पड़ोसियों ने अचानक घर से धुआं निकलता देख शोर मचाकर लोगों को जगाने की कोशिश की। अग्निशमन दल को भी सूचना दी गई। मौके पर मोतीपुर पुलिस और अग्निशमन दल पहुंचा और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
पुलिस
शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका
मोतीपुर थाना प्रभारी संजीव कुमार सिंह ने बताया कि आग लगने की वजह का अब तक पता नहीं चला है, लेकिन शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कुछ लोगों की मौत दम घुटने से होने की भी आशंका है। घायलों में लालबाबू प्रसाद कुमार (55), साक्षी कुमारी (14), पुष्पा कुमारी (48) और माला देवी (42) शामिल हैं।