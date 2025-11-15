बिहार के मुजफ्फरपुर में एक घर में आग लगने से 5 लोग जल गए (प्रतीकात्मक तस्वीर)

बिहार: मुजफ्फरपुर में घर में आग लगने से 2 बच्चों समेत 5 लोग जिंदा जले

लेखन आबिद खान 11:46 am Nov 15, 202511:46 am

क्या है खबर?

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक मकान में आग लगने से एक ही परिवार के 10 लोग झुलस गए। इनमें से 5 की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग बुरी तरह घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों में पति, पत्नी और 2 बच्चे शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला।