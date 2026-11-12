प्रधानमंत्री मोदी 16 से 18 नवंबर तक फिलीपींस दौरे पर, आसियान सम्मेलन में लेंगे हिस्सा

प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मार्कोस द्वारा आयोजित एक विशेष रात्रिभोज में भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा, उनकी योजना अन्य नेताओं के साथ अलग से बैठकें करने की भी है।

यह यात्रा भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति का ही एक हिस्सा है, जिसका मकसद दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ दोस्ती और साझेदारी, दोनों को और भी मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि ये शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण मुद्दों पर मिलकर काम करने और भारत को अपने पड़ोसी देशों से करीब से जोड़े रखने के लिए बेहद खास हैं।