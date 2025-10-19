दिल्ली में लगातार जहरीली हो रही हवा, कुछ इलाकों में AQI गंभीर श्रेणी में पहुंचा
क्या है खबर?
सर्दियों की शुरुआत में ही राजधानी दिल्ली की हवा में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, आज कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 'खराब' और 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज किया गया है। आनंद विहार में AQI 430 पर पहुंच गया है, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है। वहीं, अक्षरधाम क्षेत्र में AQI 426 दर्ज किया गया है। ये इलाके दमघोंटू बन चुके हैं और यहां सांस लेना मुश्किल हो गया है।
रिपोर्ट
कहां-कितना AQI दर्ज किया गया?
CPCB के अनुसार, आज सुबह अशोक विहार में AQI 306, बवाना में 309, जहांगीरपुरी में 318, द्वारका सेक्टर 8 में 341, चांदनी चौक में 291, IGI हवाई अड्डे पर 288, और ITO पर 284 रिकॉर्ड किया गया, जो 'खराब' श्रेणी में आता है। गौतम बुद्ध नगर में AQI 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गया है। यहां PM 2.5 और PM 10 भी खतरनाक स्तर पर हैं। नोएडा में AQI 298 है, लेकिन PM 2.5 और PM 10 'गंभीर' श्रेणी में हैं।
कदम
प्रदूषण रोकने के लिए ये कदम उठा रही सरकार
प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए प्रशासन ने कई इलाकों में पानी के छिड़काव यंत्र लगाए हैं। पटाखों की बिक्री पर भी नजर रखी जा रही है। इंडिया गेट के आसपास भी मिस्ट स्प्रिंकलर लगाए गए हैं। हालांकि, यहां AQI 269 दर्ज किया गया, जो 'खराब' श्रेणी में आता है। मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली में अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19.6 डिग्री सेल्सियस रहा। आज आसमान साफ रहने की संभावना है।