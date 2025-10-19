दिल्ली में दिवाली के दौरान ही वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया है (फाइल तस्वीर)

दिल्ली में लगातार जहरीली हो रही हवा, कुछ इलाकों में AQI गंभीर श्रेणी में पहुंचा

लेखन आबिद खान 09:59 am Oct 19, 202509:59 am

क्या है खबर?

सर्दियों की शुरुआत में ही राजधानी दिल्ली की हवा में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, आज कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 'खराब' और 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज किया गया है। आनंद विहार में AQI 430 पर पहुंच गया है, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है। वहीं, अक्षरधाम क्षेत्र में AQI 426 दर्ज किया गया है। ये इलाके दमघोंटू बन चुके हैं और यहां सांस लेना मुश्किल हो गया है।