हिमाचल प्रदेश से दिल्ली तक मौसम के अलग-अलग रंग, जानिए कहां होगी बारिश
क्या है खबर?
देशभर में दिवाली के त्योहार के साथ मौसम भी रंग बदल रहा है। कहीं सर्दी दस्तक देने वाली है तो कहीं बारिश का दौर शुरू होने जा रहा है। इस दौरान दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में हल्के बादलों की आवाजाही भी देखने को मिल सकती है। इस कारण तापमान में गिरावट आ सकती है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, अगले 2 दिनों तक केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।
बारिश
इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट
IMD के अनुसार, दक्षिण भारत के कई हिस्सों में 19 से 24 अक्टूबर के बीच बारिश का दौर जारी रहेगा। तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल और माहे में हल्की से मध्यम और कुछ जगहों पर भारी बारिश होने के आसार हैं। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में 19-20 और 22-24 अक्टूबर के बीच, तटीय कर्नाटक में 19, 23 और 24 अक्टूबर को बारिश हो सकती है। 19-22 अक्टूबर के बीच कोंकण, गोवा, दक्षिण-मध्य महाराष्ट्र में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है।
AQI
दिल्ली में बिगड़ गई हवा की गुणवत्ता
पहाड़ों से आने वाली सर्द हवाओं के कारण दिल्ली में अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही हल्की ठंडक ने दस्तक दे दी है। सुबह-शाम को ठंड महसूस हो रही है, लेकिन दोपहर को तेज धूप चुभ रही है। शनिवार को अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 19 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 254 पर पहुंच गया, जो खराब श्रेणी में आता है। 23 अक्टूबर तक दिल्ली NCR में सुबह के समय हल्की धुंध बनी रह सकती है।
ट्विटर पोस्ट
दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए किया पानी का छिड़काव
#WATCH | Delhi | Water sprinklers deployed at the India Gate to maintain the pollution levels— ANI (@ANI) October 19, 2025
The Air Quality Index (AQI) around India Gate was recorded at 269, in the 'Poor' category, in Delhi this morning as per the Central Pollution Control Board (CPCB). pic.twitter.com/1r5Bup65Dc
उत्तर भारत
उत्तर भारत में ऐसा रहेगा मौसम
उत्तर भारत में 19 अक्टूबर को दिन में धूप खिली रहेगी और मौसम सुहावना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में दिन में हल्की गर्मी महसूस होगी, लेकिन रातें ठंडी होने लगेंगी। इन राज्यों में कुछ जगहों पर हल्के बादल भी देखने को मिल सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बारिश होने के आसार नहीं है, लेकिन कहीं-कहीं बादल छाए रह सकते हैं, जबकि बिहार में तेज धूप से गर्मी बढ़ सकती है।
बर्फबारी
पहाड़ों पर होगी बर्फबारी
पहाड़ी राज्यों के मौसम पर नजर डालें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में 30 अक्टूबर तक बादल छाए रहने की संभावना है। कुछ जगह हल्की बारिश और ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हो सकती है। उत्तराखंड में अगले 2 दिनों तक गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। इस बदलाव से तापमान में गिरावट आने के आसार हैं। मौसम विभाग ने तूफानी हवाओं का अलर्ट जारी किया है, जिससे इन इलाकों में कड़ाके की ठंड शुरू हो जाएगी।