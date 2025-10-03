PoK में हिंसा पर भारत की प्रतिक्रिया सामने आई है

PoK में हिंसा पर बोला भारत- ये पाकिस्तान के दमनकारी रवैये का नतीजा, जवाबदेही तय हो

लेखन आबिद खान 05:44 pm Oct 03, 202505:44 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में हिंसा को लेकर भारत का बयान सामने आया है। विदेश मंत्रालय ने इसे पाकिस्तान के दमनकारी दृष्टिकोण और संसाधनों की व्यवस्थित लूट का नतीजा बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "हमारा मानना ​​है कि यह पाकिस्तान के दमनकारी रवैये का नतीजा है। पाकिस्तान को उसके भयावह मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।" बता दें कि PoK में बीते कई दिनों से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं।