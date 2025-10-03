PoK में हिंसा पर बोला भारत- ये पाकिस्तान के दमनकारी रवैये का नतीजा, जवाबदेही तय हो
क्या है खबर?
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में हिंसा को लेकर भारत का बयान सामने आया है। विदेश मंत्रालय ने इसे पाकिस्तान के दमनकारी दृष्टिकोण और संसाधनों की व्यवस्थित लूट का नतीजा बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "हमारा मानना है कि यह पाकिस्तान के दमनकारी रवैये का नतीजा है। पाकिस्तान को उसके भयावह मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।" बता दें कि PoK में बीते कई दिनों से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं।
बयान
भारत ने कहा- पाकिस्तान को मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए
जायसवाल ने कहा, "हमने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर के कई क्षेत्रों में प्रदर्शन और बेगुनाह नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की तरफ से की गई क्रूरता की खबरें देखी हैं। हम मानते हैं कि यह पाकिस्तान के दमनकारी नजरिए और उन क्षेत्रों से संसाधनों की संस्थागततरीके से लूट का नतीजा है, जिसपर उसने जबरन गैरकानूनी कब्जा किया हुआ है। पाकिस्तान को अपनी भयावह मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।"
हिंसा
हिंसा में 12 लोगों की मौत
PoK में पिछले कई दिनों से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। अवामी एक्शन कमेटी (AAC) की अगवाई में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की गोली से 12 लोगों की मौत हो गई है। वहीं, 3 पुलिसकर्मी भी मारे गए हैं और करीब 150 घायल हुए हैं। AAC ने पाकिस्तान सरकार के सामने 38 मांगें रखी हैं, जिनमें महंगाई कम करना और सालों से लंबित सुधारों को लागू करना शामिल है।