सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी बोले- पाकिस्तान को भूगोल से मिटा देंगे, अब संयम नहीं बरता जाएगा 

पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि पाकिस्तान को राज्य प्रायोजित आतंकवाद बंद करना होगा वरना उसका ऐतिहासिक और भौगोलिक अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। सेना प्रमुख ने कहा है कि अगर पाकिस्तान को नक्शे पर अपनी जगह बनाए रखनी है, तो उसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद बंद करना होगा। राजस्थान में एक सैन्य कार्यक्रम में जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना इस बार कोई संयम नहीं दिखाएगी।

संयम जनरल द्विवेदी बोले- अब अगर उकसाया तो संयम नहीं दिखाएंगे जनरल द्विवेदी ने कहा कि अगर भारत को दोबारा उकसाया गया तो 'ऑपरेशन सिंदूर' की तरह कोई संयम नहीं दिखाया जाएगा। उन्होंने कहा, "इस बार हम ऑपरेशन सिंदूर 1.0 जैसा संयम नहीं रखेंगे। इस बार हम कुछ ऐसा करेंगे, जिससे पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि वह भूगोल में अपनी जगह बनाए रखना चाहता है या नहीं। अगर पाकिस्तान भूगोल में अपनी जगह बनाए रखना चाहता है, तो उसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद बंद करना होगा।"

सेना जनरल द्विवेदी ने सैनिकों से कहा- जल्द ही एक और मौका मिल सकता है जनरल द्विवेदी ने भारतीय सैनिकों को तैयार रहने का निर्देश देते हुए संकेत दिया कि उन्हें जल्द ही अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने का एक और मौका मिल सकता है। उन्होंने कहा, "कृपया पूरी तरह तैयार रहें। ईश्वर की इच्छा से आपको जल्द ही एक और अवसर मिलेगा। शुभकामनाएं। जय हिंद।" उन्होंने बताया कि 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारत ने संकल्प लिया था कि किसी भी निर्दोष की जान नहीं जाएगी और सैन्य ठिकाने को नष्ट नहीं किया जाएगा।

वायुसेना प्रमुख आज ही वायुसेना प्रमुख ने भी 'ऑपरेशन सिंदूर' पर दी थी कई जानकारियां आज ही वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने कहा था कि भारत ने पाकिस्तान के 8-10 विमान मार गिराए थे। इनमें अमेरिका में बने F-16 और चीन में बने JF-17 भी शामिल हैं। उन्होंने कहा, "हमने उनकी सीमा में सबसे ज्यादा अंदरूनी हमला 300 किलोमीटर घुसकर किया। हमारे मजबूत वायु रक्षा ढांचे ने बाजी पलट दी। यह ऑपरेशन इतिहास में भारत द्वारा की गई सबसे लंबी मारक कार्रवाई के रूप में दर्ज होगा।"