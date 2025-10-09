प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल-हमास समझौते का किया स्वागत, ट्रंप और नेतन्याहू की तारीफ की
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को इजरायल और हमास के बीच गाजा में युद्ध रोकने और बंधकों की रिहाई को लेकर हुए समझौते पर सहमति जताने का स्वागत किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर समझौते के लिए मध्यस्थता करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की। साथ ही इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को मजबूत नेता बताया। उन्होंने लिखा की समझौते से गाजा में पीड़ित लोगों का सहायता मिल सकेगी और स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त होगा।
सराहना
प्रधानमंत्री मोदी ने क्या लिखा?
प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, 'हम राष्ट्रपति (डोनाल्ड) ट्रंप की शांति योजना के पहले चरण पर हुए समझौते का स्वागत करते हैं। यह प्रधानमंत्री (बेंजामिन) नेतन्याहू के सशक्त नेतृत्व का भी प्रतीक है। हमें उम्मीद है कि बंधकों की रिहाई और गाजा के लोगों को मानवीय सहायता में वृद्धि से उन्हें राहत मिलेगी और स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त होगा।' इससे पहले मोदी ने ट्रंप की इजरायल-हमास युद्ध पर 20 सूत्रीय योजना की सराहना की थी।
घोषणा
ट्रंप ने की समझौते पर सहमति की घोषणा
राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार को ट्रुथ पर लिखा, 'मुझे यह घोषणा करते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि इजरायल-हमास ने हमारी शांति योजना के पहले चरण पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब सभी बंधकों को जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा, और इजरायल अपने सैनिकों को एक निश्चित सीमा तक वापस बुला लेगा, जो एक मजबूत, स्थायी और शाश्वत शांति की ओर पहला कदम होगा। सभी पक्षों के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाएगा!'