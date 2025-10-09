प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल-हमास समझौते का किया स्वागत, ट्रंप और नेतन्याहू की तारीफ की

सराहना

प्रधानमंत्री मोदी ने क्या लिखा?

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, 'हम राष्ट्रपति (डोनाल्ड) ट्रंप की शांति योजना के पहले चरण पर हुए समझौते का स्वागत करते हैं। यह प्रधानमंत्री (बेंजामिन) नेतन्याहू के सशक्त नेतृत्व का भी प्रतीक है। हमें उम्मीद है कि बंधकों की रिहाई और गाजा के लोगों को मानवीय सहायता में वृद्धि से उन्हें राहत मिलेगी और स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त होगा।' इससे पहले मोदी ने ट्रंप की इजरायल-हमास युद्ध पर 20 सूत्रीय योजना की सराहना की थी।