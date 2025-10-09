LOADING...
प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टार्मर से की मुलाकात, क्या हुई चर्चा?
लेखन आबिद खान
Oct 09, 2025
11:08 am
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर से की मुलाकात की है। इसके बाद दोनों नेताओं में द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसमें व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, जलवायु और शिक्षा में सहयोग पर चर्चा हुई। भारत और ब्रिटेन ने विजन 2035 रोडमैप के तहत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने को लेकर भी बातचीत की। स्टार्मर 8 अक्टूबर को अपने पहली आधिकारिक भारत यात्रा पर आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी यात्रा को ऐतिहासिक बताया है।

द्विपक्षीय बैठक में किन मुद्दों पर हुई चर्चा?

प्रधानमंत्री मोदी और स्टार्मर के बीच द्विपक्षीय वार्ता के मुख्य एजेंडे में विजन 2035 रोडमैप में निर्धारित किए गए विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा शामिल है। इसका प्रमुख फोकस व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, जलवायु, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, और भारत-ब्रिटेन के बीच लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करना है। दोनों नेता मुंबई में CEO फोरम और ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में भी भाग लेंगे, जिसकी थीम है- 'AI, संवर्धित बुद्धिमत्ता, नवाचार और समावेशन द्वारा संचालित।'

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ब्रिटिश समकक्ष का स्वागत किया

ब्रिटिश प्रधानमंत्री का भारत दौरा

ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टार्मर 2 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। वे 8 अक्टूबर को 125 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत आए हैं, जिसमें कई अधिकारी समेत व्यापार जगत के लोग भी हैं। भारत पहुंचने पर महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनका स्वागत किया। वे यशराज फिल्म स्टुडियो गए और एक फुटबॉल कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। शाम में उन्होंने विदेश मंत्री एस जयंशकर के साथ बैठक की।

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी ब्रिटेनी समकक्ष संग की बैठक

8 अक्टूबर को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिटेन के व्यापार मंत्री पीटर काइल संग द्विपक्षीय बैठक की। इसमें भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (CETA) को लागू करने पर चर्चा हुई। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा, "बैठक में दोनों मंत्रियों ने CETA के कार्यान्वयन और क्रियान्वयन की निगरानी के लिए संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति को पुनः स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने समझौते के त्वरित, समन्वित और परिणामोन्मुख कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता जताई।"