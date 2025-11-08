नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद चौथे भूटान दौरे पर जा रहे हैं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11-12 नवंबर को जाएंगे भूटान, 1,020 मेगावाट के जलविद्युत संयंत्र का करेंगे उद्घाटन

लेखन आबिद खान 07:12 pm Nov 08, 202507:12 pm

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 और 12 नवंबर को भूटान की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार, इस यात्रा का उद्देश्य भारत और भूटान के बीच दोस्ती और सहयोग के विशेष संबंधों को और मजबूत करना है। इस दौरान वे भारत सरकार और भूटान की शाही सरकार द्वारा संयुक्त रूप से बनाए गए 1,020 मेगावॉट क्षमता वाले पुनात्सांगछू हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की 2014 के बाद से यह चौथी भूटान यात्रा होगी।