प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11-12 नवंबर को जाएंगे भूटान, 1,020 मेगावाट के जलविद्युत संयंत्र का करेंगे उद्घाटन
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 और 12 नवंबर को भूटान की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार, इस यात्रा का उद्देश्य भारत और भूटान के बीच दोस्ती और सहयोग के विशेष संबंधों को और मजबूत करना है। इस दौरान वे भारत सरकार और भूटान की शाही सरकार द्वारा संयुक्त रूप से बनाए गए 1,020 मेगावॉट क्षमता वाले पुनात्सांगछू हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की 2014 के बाद से यह चौथी भूटान यात्रा होगी।
दौरा
कैसा रहेगा प्रधानमंत्री का दौरा?
विदेश मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री थिम्पू के ताशिछोद्जोंग में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की पूजा-अर्चना करेंगे और भूटान सरकार द्वारा आयोजित वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे से भी मुलाकात करेंगे। वे भूटान के चौथे नरेश और वर्तमान नरेश के पिता जिग्मे सिंग्ये वांगचुक की 70वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भी शामिल होंगे।
पिछला दौरा
भूटान ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया था सर्वोच्च सम्मान
प्रधानमंत्री ने पिछले साल भी भूटान का दौरा किया था। तब भूटान नरेश ने प्रधानमंत्री को वहां के सर्वोच्च 'ऑर्डर ऑफ ड्रूक ग्यालपो' अवॉर्ड से सम्मानित किया था। प्रधानमंत्री ने कहा था, "भारत और भूटान एक साझी विरासत का हिस्सा है। भारत भगवान बुद्ध की भूमि है, उनकी तपोस्थली है। भारत वह भूमि है जहां बुद्ध को बोध प्राप्त हुआ था। भूटान ने भगवान बुद्ध की उन शिक्षाओं को आत्मसात किया, उन्हें संरक्षित किया।"