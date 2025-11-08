केरल: वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन कार्यक्रम में गाया RSS का गीत, मुख्यमंत्री ने की आलोचना
क्या है खबर?
केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने शनिवार को एर्नाकुलम-बेंगलुरु वंदे भारत ट्रेन सेवा के उद्घाटन समारोह के दौरान छात्रों से कथित तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के गण गीत गवाने के लिए दक्षिण रेलवे की कड़ी आलोचना की। एक सरकारी कार्यक्रम में हुई इस घटना की विजयन ने तीखी आलोचना की है और सरकारी कार्यक्रमों में धार्मिक और राजनीतिक तटस्थता बनाए रखने की मंशा पर चिंता जताई है। आइए जानते हैं विजयन ने क्या कहा।
बयान
विजयन ने क्या दिया बयान?
मुख्यमंत्री विजयन ने एक्स पर लिखा, 'दक्षिण रेलवे का कृत्य, जिसमें एर्नाकुलम-बेंगलुरु वंदे भारत सेवा के उद्घाटन के दौरान छात्रों से RSS के गण गीत गवाए गए, अत्यंत विरोध योग्य है।' उन्होंने आगे कहा, 'RSS के गीत को सरकार के आधिकारिक कार्यक्रम में शामिल करना, जो लगातार अन्य धर्मों के खिलाफ नफरत और सांप्रदायिक विभाजनकारी राजनीति फैलाता है, संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन है। यह सरकारी कार्यक्रमों के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को कमजोर करती हैं।'
आह्वान
विजयन ने किया विरोध का आह्वान
उन्होंने जनता के विरोध का आह्वान करते हुए लिखा, 'वंदे भारत के उद्घाटन समारोह में उग्र हिंदुत्व की राजनीति की झलक देखने को मिली। इसके पीछे एक संकीर्ण राजनीतिक मानसिकता थी जिसका उद्देश्य धर्मनिरपेक्षता को नष्ट करना था।' उन्होंने लिखा, 'यह अस्वीकार्य है कि संघ परिवार देश के सबसे बड़े उद्यम रेलवे का इस्तेमाल अपने सांप्रदायिक राजनीतिक प्रचार के लिए कर रहा है। इस गण गीत को देशभक्ति गीत बताकर दक्षिण रेलवे ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मजाक उड़ाया है।'