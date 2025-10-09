प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से की बात, गाजा में युद्धविराम को लेकर दी बधाई
क्या है खबर?
टैरिफ को लेकर तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच भारत और अमेरिका में चल रही व्यापार वार्ता पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को इजरायल और हमास में युद्धविराम के लिए बधाई भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि उन्होंने ट्रंप के साथ अगले कुछ हफ्तों में संपर्क बनाए रखने पर भी सहमति जताई।
बयान
प्रधानमंत्री बोले- व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा भी की
राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर बात करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'अपने मित्र और राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और इजरायल-हमास में ऐतिहासिक शांति योजना की सफलता पर उन्हें बधाई भी दी। भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ता में हुई अच्छी प्रगति की भी समीक्षा की। हमारे बीच आने वाले हफ्तों में निकट संपर्क में रहने पर सहमति बनी है।'
संबंध
टैरिफ को लेकर भारत-अमेरिका के रिश्ते असहज
टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका के रिश्तों में तनाव है। रूस से तेल खरीद के चलते अमेरिका ने भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। वहीं, H-1B वीजा, अप्रवासियों पर कार्रवाई और पाकिस्तान के साथ अमेरिका की बढ़ती नजदीकी से भी रिश्ते सहज नहीं हैं। टैरिफ को लेकर दोनों देशों में कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन कुछ मुद्दों पर अभी भी असहमतियां हैं, जिसके चलते समझौता नहीं हो सका है।