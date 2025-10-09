प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से की बात, गाजा में युद्धविराम को लेकर दी बधाई

प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच फोन पर हुई बात

लेखन आबिद खान 09:26 pm Oct 09, 202509:26 pm

क्या है खबर?

टैरिफ को लेकर तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच भारत और अमेरिका में चल रही व्यापार वार्ता पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को इजरायल और हमास में युद्धविराम के लिए बधाई भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि उन्होंने ट्रंप के साथ अगले कुछ हफ्तों में संपर्क बनाए रखने पर भी सहमति जताई।