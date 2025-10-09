कर्नाटक में महिलाओं को महीने में एक दिन मासिक धर्म अवकाश मिलेगा (फ्रीपिक)

कर्नाटक में महिलाओं को मासिक धर्म पर काम से मिली निजात, हर महीने मिलेगा 1 अवकाश

लेखन गजेंद्र 05:32 pm Oct 09, 202505:32 pm

क्या है खबर?

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने महिलाओं के 'माहवारी' पीड़ा को समझते हुए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने मासिक धर्म अवकाश नीति 2025 को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत सरकारी, निजी और उद्योगों में कार्यरत सभी महिलाओं को हर महीने 1 यानी साल में 12 अवकाश मिल सकेंगे। नीति को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता वाली राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। मासिक धर्म अवकाश लेने पर महिलाओं का कोई वेतन नहीं काटा जाएगा।