प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया से कहा- प्रेस रिलीज से रील्स तक, 2047 के विकसित भारत में आपकी बड़ी भूमिका
लेखन आबिद खान
हाल ही में हुए दिवाली मिलन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया के साथ अपने पुराने दिनों को याद किया। उन्होंने बताया कि कैसे समय के साथ चीजें बदल गई हैं, पहले प्रेस रिलीज होती थीं और अब इंस्टाग्राम रील्स का जमाना है।
उन्होंने यह भी बताया कि कैसे लोगों से जुड़े रहना और खुलकर बात करना उनके सफर का अहम हिस्सा रहा है। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के साथ बिताए पुराने पलों को भी याद किया।
प्रधानमंत्री ने पत्रकारों की तारीफ की
मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के लक्ष्य में मीडिया की बड़ी भूमिका है। उन्होंने उन पत्रकारों की सराहना की जो छुट्टियों में भी काम करते हैं।
साथ ही, उन्होंने पत्रकारों से सामाजिक मुद्दों और एकता को उजागर करने का आग्रह किया। उन्होंने सबको याद दिलाया कि देश की तरक्की एक सामूहिक प्रयास से ही संभव है।