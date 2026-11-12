प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया से कहा- प्रेस रिलीज से रील्स तक, 2047 के विकसित भारत में आपकी बड़ी भूमिका

हाल ही में हुए दिवाली मिलन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया के साथ अपने पुराने दिनों को याद किया। उन्होंने बताया कि कैसे समय के साथ चीजें बदल गई हैं, पहले प्रेस रिलीज होती थीं और अब इंस्टाग्राम रील्स का जमाना है।

उन्होंने यह भी बताया कि कैसे लोगों से जुड़े रहना और खुलकर बात करना उनके सफर का अहम हिस्सा रहा है। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के साथ बिताए पुराने पलों को भी याद किया।