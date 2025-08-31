प्रधानमंत्री मोदी जा सकते हैं मणिपुर, हिंसा भड़कने के बाद होगा पहला दौरा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंसाग्रस्त मणिपुर का दौरा कर सकते हैं। ये राज्य में 2 साल से जारी हिंसा के बीच संभवत: उनका पहला दौरा होगा। दरअसल, 13 सितंबर को प्रधानमंत्री का मिजोरम दौरा निर्धारित है। बताया जा रहा है कि इसी दौरान वे मणिपुर भी जा सकते हैं। राज्य में हिंसा को रोकने में नाकाम रहने और दौरा न करने की वजह से विपक्ष प्रधानमंत्री की आलोचना करता रहता है।

रिपोर्ट प्रधानमंत्री 4 घंटे के लिए जा सकते हैं मणिपुर न्यूज18 ने सूत्रों के हवाले से बताया कि 13 सितंबर को प्रधानमंत्री मिजोरम में एक रेलवे लाइन का उद्घाटन करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि 12 या 13 सितंबर को वे मणिपुर भी जा सकते हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "मिजोरम का दौरा पक्का हो गया है। मणिपुर यात्रा को लेकर अभी बातचीत चल रही है।" सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री का मणिपुर दौरा 4 घंटे का होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री मैतेई और कुकी बहुल इलाकों में जाएंगे।

मिजोरम पहली बार रेल नेटवर्क से जुड़ने जा रहा मिजोरम प्रधानमंत्री मोदी मिजोरम में बैराबी-सैरांग रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे। 51.38 किलोमीटर लंबी यह रेल लाइन बांग्लादेश-म्यांमार सीमा के करीब है। इसी के साथ आजादी के बाद पहली बार मिजोरम रेल सेवा से जुड़ेगा। नई रेलवे लाइन आइजोल को असम के सिलचर शहर और देश के बाकी हिस्सों से जोड़ेगी। इसमें 48 सुरंगें और 150 से ज्यादा पुल हैं। लाइन पर बना सबसे ऊंचे पुल की ऊंचाई 104 मीटर है, जो कुतुबमीनार से भी 42 मीटर ऊंचा है।