प्रधानमंत्री मोदी जा सकते हैं मणिपुर, हिंसा भड़कने के बाद होगा पहला दौरा
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंसाग्रस्त मणिपुर का दौरा कर सकते हैं। ये राज्य में 2 साल से जारी हिंसा के बीच संभवत: उनका पहला दौरा होगा। दरअसल, 13 सितंबर को प्रधानमंत्री का मिजोरम दौरा निर्धारित है। बताया जा रहा है कि इसी दौरान वे मणिपुर भी जा सकते हैं। राज्य में हिंसा को रोकने में नाकाम रहने और दौरा न करने की वजह से विपक्ष प्रधानमंत्री की आलोचना करता रहता है।
रिपोर्ट
प्रधानमंत्री 4 घंटे के लिए जा सकते हैं मणिपुर
न्यूज18 ने सूत्रों के हवाले से बताया कि 13 सितंबर को प्रधानमंत्री मिजोरम में एक रेलवे लाइन का उद्घाटन करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि 12 या 13 सितंबर को वे मणिपुर भी जा सकते हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "मिजोरम का दौरा पक्का हो गया है। मणिपुर यात्रा को लेकर अभी बातचीत चल रही है।" सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री का मणिपुर दौरा 4 घंटे का होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री मैतेई और कुकी बहुल इलाकों में जाएंगे।
मिजोरम
पहली बार रेल नेटवर्क से जुड़ने जा रहा मिजोरम
प्रधानमंत्री मोदी मिजोरम में बैराबी-सैरांग रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे। 51.38 किलोमीटर लंबी यह रेल लाइन बांग्लादेश-म्यांमार सीमा के करीब है। इसी के साथ आजादी के बाद पहली बार मिजोरम रेल सेवा से जुड़ेगा। नई रेलवे लाइन आइजोल को असम के सिलचर शहर और देश के बाकी हिस्सों से जोड़ेगी। इसमें 48 सुरंगें और 150 से ज्यादा पुल हैं। लाइन पर बना सबसे ऊंचे पुल की ऊंचाई 104 मीटर है, जो कुतुबमीनार से भी 42 मीटर ऊंचा है।
हालात
मणिपुर में अब कैसे हैं हालात?
हालिया समय में मणिपुर में स्थिति शांतिपूर्ण रही है। कई इलाकों में अभी भी भारी सुरक्षा बलों की तैनाती जारी है। धीरे-धीरे स्थिति सामान्य हो रही है, स्कूल और बाजार खुल रहे हैं और विस्थापित परिवार अपने घरों को लौटने लगे हैं। मणिपुर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "स्थिति शांत और नियंत्रण में है। लोग हिंसा से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।" हालांकि, बीते दिन मणिपुर में नागालैंड के एक पत्रकार को गोली मार दी गई।
हिंसा
मणिपुर में फिलहाल लागू है राष्ट्रपति शासन
मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच 3 मई, 2023 से हिंसा जारी है। इस हिंसा में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, 1,500 से ज्यादा घायल हुए हैं और हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। हिंसा नहीं रोक पाने के दबाव के चलते 9 फरवरी को तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 13 फरवरी से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है।