दिल्ली से इंदौर जा रहे एयर इंडिया विमान की आपातकालीन लैंडिंग, आग लगने की खबर

लेखन आबिद खान 09:46 am Aug 31, 202509:46 am

क्या है खबर?

दिल्ली से इंदौर जा रहे एयर इंडिया के एक विमान की आपातकालीन लैंडिंग करवाई गई है। बताया जा रहा है कि पायलट को विमान के एक इंजन में आग लगने का संकेत मिला था। इसके बाद विमान को बीच रास्ते से ही पलटाकर दोबारा दिल्ली लाया गया। जांच के लिए विमान को हवाई अड्डे पर ही खड़ा कर दिया गया है और यात्रियों को वैकल्पिक विमान से इंदौर भेजा जा रहा है। किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है।