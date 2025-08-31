LOADING...
दिल्ली से इंदौर जा रहे एयर इंडिया विमान की आपातकालीन लैंडिंग, आग लगने की खबर
दिल्ली से इंदौर जा रहे एयर इंडिया विमान की आपातकालीन लैंडिंग, आग लगने की खबर
दिल्ली से इंदौर जा रहे एयर इंडिया विमान की आपातकालीन लैंडिंग करवाई गई है

लेखन आबिद खान

Aug 31, 2025

09:46 am

लेखन आबिद खान
Aug 31, 2025
09:46 am
क्या है खबर?

दिल्ली से इंदौर जा रहे एयर इंडिया के एक विमान की आपातकालीन लैंडिंग करवाई गई है। बताया जा रहा है कि पायलट को विमान के एक इंजन में आग लगने का संकेत मिला था। इसके बाद विमान को बीच रास्ते से ही पलटाकर दोबारा दिल्ली लाया गया। जांच के लिए विमान को हवाई अड्डे पर ही खड़ा कर दिया गया है और यात्रियों को वैकल्पिक विमान से इंदौर भेजा जा रहा है। किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है।

घटना

एयर इंडिया ने कहा- इंजन में आग लगने का संकेत मिला था

एयर इंडिया ने एक बयान में कहा, "31 अगस्त को दिल्ली से इंदौर के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट AI2913 उड़ान भरने के तुरंत बाद दिल्ली लौट आई, क्योंकि कॉकपिट क्रू को दाहिने इंजन में आग लगने का सिग्नल मिला था। मानक प्रक्रिया का पालन करते हुए कॉकपिट क्रू ने इंजन बंद करने का निर्णय लिया और विमान को दिल्ली वापस लाया गया, जहां विमान सुरक्षित उतरा।" एयरलाइन ने कहा कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को सूचना दे दी गई है।

मुंबई जोधपुर

8 अगस्त को रद्द हुई थी मुंबई-जोधपुर उड़ान

इससे पहले 8 अगस्त को एयर इंडिया की मुंबई-जोधपुर उड़ान 'परिचालन संबंधी कारणों' से रद्द कर दी गई थी। एयरलाइन ने बताया कि "22 अगस्त को मुंबई से जोधपुर के लिए उड़ान भरने वाली AI645 एक परिचालन संबंधी समस्या के कारण वापस लौट आई। कॉकपिट क्रू ने मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उड़ान को रद्द करने का फैसला किया और विमान को वापस ले आया। यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुँचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई।"