लद्दाख में सियाचिन सैन्य बेस कैंप पर भीषण हिमस्खनल, 3 सैन्यकर्मियों की मौत

जानकारी के मुताबिक, हादसे में जान गंवाने वाले तीनों सैन्यकर्मी महार रेजिमेंट के थे, जो गुजरात, उत्तर प्रदेश और झारखंड के निवासी थे। वे करीब 5 घंटे तक बर्फ में फंसे थे। घटना में एक कैप्टन को बचा लिया गया है, जबकि कुछ अन्य जवानों को बचाने का प्रयास चल रहा है। दुर्गम इलाके में बचाव अभियान जारी है और टीमें जीवित बचे लोगों का पता लगाने और उनकी मदद करने में जुटी हैं।

जांच

पहले भी हो चुके हैं हादसे

इससे पहले वर्ष 2021 में, सियाचिन के सब-सेक्टर हनीफ में हिमस्खलन के बाद 2 सैनिकों की मौत हुई थी, जबकि अन्य सैनिकों और कुलियों को 6 घंटे के अभियान में बचाया गया था। वर्ष 2019 में एक भीषण हिमस्खलन में 4 सैनिक और 2 कुलियों की मौत हुई थी। तब 18,000 फीट की ऊंचाई पर 8 सैनिक एक चौकी के पास गश्त कर रहे थे। हिमस्खलन के कारण अरुणाचल प्रदेश के कामेंग सेक्टर में 2022 में 7 मौत हुई थी।