प्रधानमंत्री असम में बोले- मैं शिव भक्त, जहर निगल जाता हूं; स्वदेशी खरीद पर जोर दिया

बयान

प्रधानमंत्री बोले- देश के विकास में पूर्वोत्तर अहम

प्रधानमंत्री ने कहा, "भाजपा सरकार भारत के विकास का असम को विकास इंजन बनाने का काम कर रही है। हमारी सरकार टॉप कनेक्टेड स्टेट और हेल्थकेयर में संपन्न कर रही है। साथियों, पूरा देश आज विकसित भारत के निर्माण के लिए साथ होकर आगे बढ़ रहा है। हमारे नौजवान साथियों के लिए विकसित भारत सपना और संकल्प है। पूर्वोत्तर की इसमें बड़ी भूमिका है। 21वीं सदी के 25 साल बीत गए, अब अगला हिस्सा पूर्वोत्तर का है।"