लखनऊ में इंडिगो पायलट ने उड़ान से ठीक पहले लगाया आपातकालीन ब्रेक, बड़ा हादसा टला

लखनऊ में इंडिगो पायलट ने उड़ान से ठीक पहले लगाया आपातकालीन ब्रेक, बड़ा हादसा टला
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पर रविवार सुबह उस समय बड़ा हादसा टल गया जब दिल्ली जा रही इंडिगो की उड़ान के पायलट ने विमान के उड़ान न भरने पर टेकऑफ से ठीक पहले आपातकालीन ब्रेक लगा दिए। विमान में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी और सांसद डिंपल यादव समेत 151 यात्री सवार थे। इसके बाद सभी यात्रियों को विमान से सुरक्षित उतारकर दूसरी उड़ान से दिल्ली रवाना किया गया।
कारण
पायलट ने क्यों लगाया आपातकालीन ब्रेक?
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, इंडिगो का विमान (6E-2111) सुबह 11 बजे लखनऊ से दिल्ली के लिए उड़ान भरने के लिए रनवे पर पूरी गति से दौड़ रहा था। इस दौरान तकनीकी खामी के कारण पायलट के टेकऑफ करने के बाद भी विमान हवा में नहीं उठा। इस पर पायलट ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आपातकालीन ब्रेक लगाए और विमान को रनवे की दीवार से कुछ पहले ही रोक दिया। इससे विमान दीवार से टकराने से बच गया।
हड़कंप
यात्रियों में मचा हड़कंप
अचानक हुए इस घटनाक्रम से सांसद डिंपल समेत सभी 151 यात्रियों में हड़कंप मच गया। सभी यात्रियों के चेहरे पर दहशत साफ झलक रही थी। इस दौरान यात्रियों ने कहा कि ईश्वर ने बचा लिया वरना बड़ा हादसा हो सकता था। उधर, हवाई अड्डा अधिकारियों ने बताया कि पायलट को रनवे पर विमान की तेज रफ्तार के दौरान असमान्य आवाज सुनाई दी। विमान को पर्याप्त थ्रस्ट नहीं मिला, जिसके चलते वह उड़ नहीं सका और आपात ब्रेक लगाने पड़े।