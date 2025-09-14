लखनऊ में इंडिगो पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

लखनऊ में इंडिगो पायलट ने उड़ान से ठीक पहले लगाया आपातकालीन ब्रेक, बड़ा हादसा टला

लेखन भारत शर्मा 11:52 am Sep 14, 202511:52 am

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पर रविवार सुबह उस समय बड़ा हादसा टल गया जब दिल्ली जा रही इंडिगो की उड़ान के पायलट ने विमान के उड़ान न भरने पर टेकऑफ से ठीक पहले आपातकालीन ब्रेक लगा दिए। विमान में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी और सांसद डिंपल यादव समेत 151 यात्री सवार थे। इसके बाद सभी यात्रियों को विमान से सुरक्षित उतारकर दूसरी उड़ान से दिल्ली रवाना किया गया।