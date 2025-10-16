प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में 13,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन-शिलान्यास किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। वे यहां नांदयाल पहुंचे और श्रीशैलम में भ्रामराम्बा मल्लिकार्जुन स्वामी वरला देवस्थानम में दर्शन और पूजा की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने श्रीशैलम में शिवाजी स्फूर्ति केंद्र पहुंचे और वहां भी पूजा-अर्चना की। इस दौरान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी उनके साथ थे। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कुर्नूल में 13,430 करोड़ रुपये की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

परियोजनाएं प्रधानमंत्री ने राज्य को दी इन परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री ने कुरनूल-3 पूलिंग स्टेशन पर 2,880 करोड़ की ट्रांसमिशन सिस्टम स्ट्रेंथनिंग परियोजना की आधारशिला रखी। उन्होंने 4,920 करोड़ की लागत से बने ओरवकल औद्योगिक क्षेत्र व कडप्पा के कोप्परथी औद्योगिक क्षेत्र का शिलान्यास किया। इससे 21,000 करोड़ रुपये का निवेश और एक लाख नौकरियों मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने 1,200 करोड़ रुपये की लागत वाली कुछ रेलवे परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। इसके अलावा उन्होंने गेल इंडिया की श्रीकाकुलम-अंगुल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन भी किया।

बयान प्रधानमंत्री ने कहा- आंध्र प्रदेश को दूरदर्शी नेतृत्व मिला प्रधानमंत्री ने कहा, "राज्य को अब वह विजनरी नेतृत्व मिल गया है, जिसकी उसे लंबे समय से जरूरत थी। आंध्र प्रदेश के पास आज चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण जैसे दूरदर्शी नेता हैं, जो राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। साथ ही केंद्र का सहयोग भी बना हुआ है। बीते 16 महीनों में आंध्र प्रदेश में विकास की गति तेज़ हुई है और 'डबल इंजन सरकार' के चलते राज्य में अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिल रही है।"

सड़क परियोजनाएं 1,140 करोड़ की 6 सड़क परियोजनाओं का भी हुआ उद्घाटन प्रधानमंत्री ने सब्बावरम से शीलानगर तक 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड राजमार्ग की आधारशिला भी रखी। इसकी लागत 960 करोड़ रुपये से ज्यादा है। इसका उद्देश्य विशाखापत्तनम में भीड़भाड़ कम करना और व्यापार एवं रोजगार को सुविधाजनक बनाना है। इसके अलावा लगभग 1,140 करोड़ रुपये की 6 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया, जिससे यात्रा समय में कमी और क्षेत्रीय परिवहन-संपर्क मजबूत होगा। इनमें पिलेरु-कलुर सड़क खंड का 4 लेन विस्तार और कडप्पा-नेल्लोर सीमा से सीएस पुरम तक चौड़ीकरण शामिल है।