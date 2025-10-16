पंजाब पुलिस के DIG हरचरण सिंह भुल्लर को CBI ने गिरफ्तार किया, रिश्वतखोरी का आरोप

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने गुरुवार को पंजाब में तैनात रोपड़ रेंज के पुलिस उपमहानिरीक्षक (DIG) हरचरण सिंह भुल्लर को गिरफ्तार कर लिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, भुल्लर पर रिश्वत लेने का आरोप है। केंद्रीय एजेंसी ने उनको चंडीगढ़ में मोहाली स्थित उनके कार्यालय में रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। घटना से पंजाब पुलिस में हड़कंप मच गया है। हालांकि, अभी तक CBI और पंजाब पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

गिरफ्तार कबाड़ व्यापारी की शिकायत पर हुई गिरफ्तारी रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला मंडी गोबिंदगढ़ के एक कबाड़ व्यापारी से जुड़ा है। उसने केंद्रीय एजेंसी से बताया था कि DIG एक मामले को निपटाने के लिए बड़ी रकम मांग रहे हैं। DIG ने पहली किस्त के भुगतान के लिए शिकायतकर्ता को मोहाली स्थित कार्यालय बुलाया था, तभी CBI टीम ने उन्हें पकड़ लिया। व्यापारी का आरोप है कि भुल्लर ने पहले उससे 2 लाख रुपये महीना लिया था, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये महीना कर दिया था।

जांच कौन हैं भुल्लर? भुल्लर 2007 बैच के IPS अधिकारी हैं। उन्हें नवंबर 2024 में रोपड़ रेंज का DIG बनाया गया था। रोपड़ में मोहाली, रोपड़ और फतेहगढ़ साहिब जिले शामिल हैं। वे कई जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) रहे हैं। वे पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP) मेहल सिंह भुल्लर के बेटे हैं। मेहल 1980-90 के दशक में पंजाब में आतंकवाद विरोधी अभियान में शामिल रहे हैं। हरचरण का छोटा भाई कुलदीप सिंह भुल्लर कांग्रेस से पूर्व विधायक रहे हैं।