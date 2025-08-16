अब दिल्ली हवाई अड्डे तक पहुंच बनेगी आसान, कल से शुरू होंगे UER-2 और द्वारका एक्सप्रेसवे 

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से संपर्क मार्ग को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए रविवार को 2 प्रमुख एक्सप्रेसवे शुरू हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहरी विस्तार मार्ग (UER-2) और द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। इन मार्गों के शुरू होने से नोएडा और गुरूग्राम से दिल्ली हवाई अड्डे तक का सफर का समय घट जाएगा। पश्चिमी दिल्ली और दिल्ली-NCR के अन्य शहरों से भी आने-जाने वालों को सहायता मिलेगी। शहर को जाम से निजात मिल सकती है।

खासियत UER-2 की विशेषता क्या है? UER-2 दिल्ली के बाहरी क्षेत्र को खासकर उत्तर-पश्चिम दिल्ली को जोड़ने वाला मार्ग है, जो 75.2 किलोमीटर लंबा 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। यह 3 खंड में बनाया गया है और अलिपुर से कराला, कराला से कंजवाला और कंजवाला से बहादुरगढ़ दिल्ली के बाहरी रिंग रोड को पूरक बनाता है। यह अलीपुर से हवाई अड्डे के पास महिपालपुर तक जाता है और मुंडका, बक्करवाला, नजफगढ़ और द्वारका के साथ दिल्ली-चंडीगढ़, दिल्ली-रोहतक और सोनीपत मार्गों को भी जोड़ता है।

विशेषता द्वारका एक्सप्रेसवे की क्या है विशेषता द्वारका एक्सप्रेसवे के गुरुग्राम खंड का उद्घाटन मार्च 2024 में हो चुका है, अब दिल्ली खंड का उद्घाटन हो रहा है जो 29 किलोमीटर लंबा 8 लेन का एक्सप्रेसवे है। जो दिल्ली-हरियाणा सीमा पर शिवमूर्ति से शुरू होकर गुरुग्राम में खेड़की दौला तक जाता है। इसके बनने से दिल्ली और गुरूग्राम के बीच यातायात को सुगम होगा, खासकर दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और दिल्ली हवाई अड्डे तक सुधार होगा। इसका 18.9 किलोमीटर का हिस्सा उपरिगामी है।