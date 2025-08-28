प्रधानमंत्री मोदी का जापान दौरा कितना अहम? AI और बुलेट ट्रेन समेत इन मुद्दों पर होगी चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय जापान दौरे पर रवाना हो रहे हैं। वे कल यानी 29 अगस्त को टोक्यो में अपने जापानी समकक्ष शिगेरु इशिबा के साथ 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस दौरान रक्षा, व्यापार, निवेश और अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में सहयोग को लेकर चर्चा भी होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री मई, 2023 में G-7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान गए थे। आइए दौरे के बारे में जानते हैं।

क्वाड क्वाड के नजरिए से भी अहम है दौरा प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा मुख्यतः क्वाड समूह पर केंद्रित होगी। इसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रधानमंत्री की यात्रा के बारे में कहा कि क्वाड समूह टोक्यो में होने वाले 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और जापानी प्रधानमंत्री इशिबा के एजेंडे में 'महत्वपूर्ण मंच' है। उन्होंने कहा, "मुझे यकीन है कि जब दोनों प्रधानमंत्रियों की मुलाकात होगी, तो क्वाड एक ऐसा विषय होगा जिस पर दोनों के बीच चर्चा होगी।"

रक्षा रक्षा संबंधों को लेकर क्या-क्या हो सकता है? कुछ समय पहले भारत और जापान ने भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए एकीकृत जटिल रेडियो एंटीना के विकास के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। मिस्री ने कहा, "जापान के साथ रक्षा संबंध एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उभरे हैं। मई में रक्षा मंत्रियों के बीच बैठक हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों ने संबंधों, रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी सहयोग की समीक्षा की। दोनों नौसेनाएं भारत में जहाज रखरखाव के क्षेत्र में संभावित सहयोग की संभावनाएं तलाश रहे हैं।"

बुलेट ट्रेन बुलेट ट्रेन को लेकर क्या हैं उम्मीदें? प्रधानमंत्री मोदी इशिबा के साथ टोक्यो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री और सेंदाइ में तोहोकू शिंकानसेन प्लांट का भी दौरा करेंगे, जहां बुलेट ट्रेन के कोच बनाए जाते हैं। यह शहर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है।दोनों नेता मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए E10 बुलेट ट्रेनों की खरीद पर भी चर्चा कर सकते हैं । इन बुलेट ट्रेनों की अधिकतम गति 320 किलोमीटर प्रति घंटा है। इन्हें ड्राइवरलैस बनाने पर भी काम चल रहा है।

बयान और किन-किन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा? जापान में भारत के राजदूत सिबी जॉर्ज ने कहा कि मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन 2027 में शुरू होगी। उन्होंने अमेरिका के साथ तनावपूर्ण संबंधों के बीच क्वाड के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि दोनों नेताओं के बीच इस पर चर्चा होने की संभावना है। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ पर जॉर्ज ने कहा कि भारत-जापान हिंद-प्रशांत और क्वाड के 2 महत्वपूर्ण देश हैं और निश्चित रूप से इस पर चर्चा हो सकती है।