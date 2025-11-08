दिल्ली हवाई अड्डे पर ATC में गड़बड़ी: क्या संसदीय समिति की सिफारिश की हुई अनदेखी?
क्या है खबर?
दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बीते दिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) में तकनीकी खराबी आने के बाद दिनभर विमानों का संचालन प्रभावित रहा। इस दौरान 800 से ज्यादा विमान देरी से उड़े, 20 उड़ानों को रद्द करना पड़ा और यात्री भी घंटों परेशान हुए। अब सामने आया है कि परिवहन संबंधी संसद की स्थायी समिति ने इसी साल अगस्त में ATC में व्यापक सुधारों की सिफारिश की थी।
रिपोर्ट
समिति ने कहा था- परेशानियां पैदा कर सकती हैं पुरानी तकनीक
न्यूज18 की रिपोर्ट के मुताबिक, अगस्त में संसदीय समिति ने ATC में व्यापक और समयबद्ध सुधार की सिफारिश की थी। रिपोर्ट में समिति ने चेतावनी दी थी कि पुरानी तकनीक परिचालन और सुरक्षा संबंधी चुनौतियां पैदा कर सकती हैं, खासकर दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े हवाई अड्डों पर। समिति ने अपनी सिफारिशें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स गिल्ड द्वारा मौजूदा स्वचालन प्रणालियों में महत्वपूर्ण तकनीकी मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करने के बाद की थीं।